La sorella di Ilary Blasi, Melory, ha raccontato un episodio che l’ha fortemente spaventata accaduto nella notte.

Conosciuta per essere la sorella di Ilary Blasi, la bella Melory è molto seguita sui social dove, come in questo caso, racconta spesso le sue vicende quotidiane. Le ultime parole sono state davvero spaventose dato che nella notte ha vissuto un episodio che l’ha terrorizzata e che riguarda la sua salute.

Ilary Blasi, paura per la sorella Melory

Attraverso alcune stories su Instagram, Melory Blasi ha spiegato che durante la notte ha avuto delle brutte sensazioni dovute a certi gonfiori alle dita che l’hanno costretta quasi ad andare al pronto soccorso.

Parlando ai suoi fan, la donna, in dolce attesa, ha detto: “Mi sono svegliata nella notte perché avevo prurito misto a fastidio al dito anulare. Pensavo fosse un pizzico di zanzara e volevo quindi togliermi gli anelli, la fede, il solitario… per potermi grattare”.

Ma le cose non sono andate come previsto: “Gli anelli non uscivano. A quel punto ho acceso la luce e ho visto che il dito si stava gonfiando. Ho provato a toglierli, ma niente. Il dito si gonfiava sempre di più. […]. Stava diventando sempre più violaceo, dolorante, non riuscivo a muoverlo. Stava andando in cancrena”.

La situazione è diventata quasi drammatica con la volontà di andare al pronto soccorso. Per fortuna, però, ecco l’intervento del marito Tiziano: “Lo sveglio e gli dico: ‘Guarda io sto andando in pronto soccorso perché non riesco più a muovere il dito, mi fa troppo male, non riesco a togliermi gli anelli’. Cioè me lo devono amputare, non c’erano alternative”.

Per fortuna, però Tiziano ha fatto il miracolo: “Alla fine lui riesce a inserire l’ago con il filo sotto l’anello e a tirare… in quel momento preferivo davvero amputarmelo. Alla fine riusciamo a sfilarlo, era la fede. Un sollievo ragazzi che non vi dico…”.

Di seguito anche un post Instagram della sorella della conduttrice:

