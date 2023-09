Ilary Blasi ha conquistato i fan dei social con il suo cambio di look e nel frattempo non sono mancate frecciatine per Noemi Bocchi.

In vista dell’arrivo della stagione autunnale Ilary Blasi ha deciso di dare una svolta al suo look e ha detto addio alla sua folta chioma biondo platino optando per un colore lievemente più scuro e che, secondo i fan, la farebbe sembrare più giovane.

Attraverso i social la conduttrice ha condiviso alcune foto sensuali che hanno fatto il pieno di like e in tanti non hanno perso occasione per scagliare una frecciatina contro l’attuale compagna di Francesco Totti, Noemi Bocchi, che a sua volta si è mostrata mentre era dal parrucchiere attraverso le sue stories via social. “Ti sta già copiando”, ha scritto qualcuno tra i commenti alle foto di Ilary.

Ilary Blasi: il cambio di look conquista tutti

Ilary Blasi è sempre più bella e, accanto all’imprenditore tedesco Bastian Muller, sembra aver finalmente trovato la felicità. La conduttrice ha deciso nelle ultime settimane di dare una svolta al suo look e ha detto addio ai suoi capelli biondo platino optando per una nuance più autunnale. In tantissimi sui social hanno dimostrato di aver apprezzato il risultato da lei ottenuto e c’è chi ovviamente non ha mancato di paragonarla a Noemi Bocchi.

Fin dall’inizio della storia tra Totti e Noemi le due sono state messe a confronto e in tanti non hanno potuto fare a meno di sottolineare la straordinaria somiglianza tra le due. Ilary Blasi si è chiusa nel massimo riserbo dopo la sua separazione dal marito e ha preferito non pronunciarsi pubblicamente in merito a Noemi.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG