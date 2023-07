L’ultimo weekend di luglio è stato ricco di gossip nel mondo vip. Ecco di quali si tratta e quali sono stati i più chiacchierati sui social.

Il weekend del 22 luglio si è aperto con due tragiche notizie per Monica Leofreddi e Alessandro Gassman, mentre per quanto riguarda l’ereditiera Elettra Lamborghini si è vociferato che fosse incinta. Scopriamo quali sono state le notizie più discusse del fine settimana appena trascorso.

Il lutto di Alessandro Gassman

Juliette Mayniel, attrice francese e madre di Alessandro Gassmann, è scomparsa a 87 anni. Sui social è stato lo stesso attore ad annunciare la notizia con un messaggio dedicato a sua madre.

Monica Leofreddi: è morto il fratello

Una notizia altrettanto drammatica ha raggiunto Monica Leofreddi che, in queste ore, ha annunciato attraverso i social l’improvvisa scomparsa di suo fratello.

La confessione di Elettra Lamborghini sulla maternità

Elettra Lamborghini intanto ha rotto il silenzio in merito ai gossip su una sua presunta gravidanza e ha svelato perché, al momento, un bebè non sarebbe tra i suoi progetti.

Wanda Nata è tornata sui social

La showgirl Wanda Nara nel frattempo è tornata sui social per raccontare la sua “ultima settimana” dopo la notizia del recente ricovero che l’ha vista protagonista.

Fedez in Sardegna con una ragazza misteriosa

Il rapper Fedez è finito sull’onda del gossip durante il weekend per via di alcune stories in cui appariva con una ragazza misteriosa (mentre si trovava in una lussuosa villa in Sardegna).

