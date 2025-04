Icardi su tutte le furie: Wanda fa regali all’amante con i soldi dell’ex

Mauro Icardi rivolge nuove pesanti accuse contro Wanda Nara: avrebbe regalato Rolex all’amante con i soldi del calciatore.

La vicenda tra Wanda Nara, Mauro Icardi e Keita Baldé si arricchisce di nuovi dettagli esplosivi. Secondo quanto rivelato da Pepe Ochoa e Fefe Bongiorno nel programma argentino El Ejercito de la Mañana, la showgirl argentina avrebbe acquistato due orologi Rolex da regalare a Keita Baldé, presunto amante, utilizzando la carta di credito del suo ex marito Mauro Icardi. Ma scopriamo tutti i dettagli della straordinaria vicenda.

Le accuse tra Mauro Icardi e Wanda Nara

La rivelazione ha scatenato un nuovo ciclone mediatico attorno alla figura dell’ex concorrente di Ballando con le Stelle, che tornerà su Rai Uno a maggio per l’edizione speciale del programma condotto da Milly Carlucci.

Ma non finisce qui. Secondo gli stessi conduttori televisivi, ciò che infastidisce di più Icardi non sarebbe solo il presunto tradimento, ma anche il comportamento di Wanda come madre. Avrebbe infatti lasciato i figli chiusi in un hotel di lusso in Turchia mentre si incontrava con Keita Baldé, ex calciatore dell’Inter e attuale attaccante del Monza, oggi sposato con Simona Guatieri.

Dal canto suo, Wanda Nara non ha mai negato il flirt con Keita, ma ha sempre sostenuto di averlo frequentato solo dopo aver scoperto i tradimenti di Icardi. “Gliel’ho raccontato io – ha dichiarato – all’epoca eravamo già separati“.

Ma le accuse non si fermano qui. Wanda ha anche rivelato che Icardi la ricattava con video intimi registrati all’interno della loro casa, piena di telecamere. Un’accusa grave che, se confermata, potrebbe portare conseguenze legali.

Social chiusi e nuovo profilo OnlyFans

Come se non bastasse, la situazione con Icardi si è ulteriormente complicata. A inizio aprile, Wanda non ha rispettato l’accordo sull’affidamento congiunto, non portando le figlie dall’ex marito. Il tribunale ha così ordinato la chiusura dei suoi profili social per 30 giorni.

La reazione? Wanda Nara ha annunciato l’apertura di un profilo OnlyFans, scrivendo: “Se non qui, da oggi potremo vederci su OnlyFans. Non cado mai, prendo lo slancio“.

Insomma, sembra proprio che la vicenda tra Wanda e Mauro è destinata a continuare ancora a lungo a suon di colpi di scena e accuse.