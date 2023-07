Rispondendo ai fan su Instagram Guendalina Tavassi sembra essersi arresa all’epurazione del trash dal GF Vip. Le parole.

C’è grande attesa per quello che sarà il prossimo Grande Fratello con Vip e Nip. Tra i concorrenti, però, non ci sarà Guendalina Tavassi nonostante l’entusiasmo che l’influencer ha anche recente mostrato all’idea di prendervi di nuovo parte. La donna ne ha parlato con i suoi seguaci spiegando come, adesso, sia praticamente impossibile vista la sorta di epurazione dal trash messa in atto da Pier Silvio Berlusconi, ad di Mediaset.

Guendalina Tavassi e il GF Vip

Attraverso alcune stories su Instagram, la bella Guendalina ha risposto ai suoi seguaci che, evidentemente, in diverse occasione le chiedevano se l’avrebbero rivista al GF Vip.

“No ragazzi, me lo chiedete ogni anno. Non farò il GF. Se prima c’era un minimo di possibilità, ora ha fatto fuori tutte, tutte. Uno spasso”, ha detto la Tavassi facendo riferimento alle scelte di Pier Silvio in merito al cast del reality.

“Beh, a me non me ne può fregar di meno, sinceramente ho il mio lavoro, mi diverto qui su Instagram, ci lavoro. La televisione? Se mi propongono cose che mi piacciono le faccio, altrimenti non le faccio. Non sono una malata di televisione, ma del GF si. Quello è l’unico reality che rifarei, ma non credo che ci sia più spazio per influencer e personaggi trash. Definiamoci trash, ma che cavolo ce frega, è bello il trash”.

Va detto che l’ex gieffina e Isola dei Famosi non ha mai fatto riferimento a Pier Silvio Berlusconi ma le sue parole sembrano essere un chiaro riferimento alle intenzioni dell’ad di Mediaset di far tornare il reality di un certo livello, eliminando tutte quelle persone e possibili atteggiamenti che, specie nelle ultime edizioni, avevano generato più polemiche e fastidio che altro.

Di seguito, invece, un recente post Instagram dell’influencer:

