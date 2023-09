Duro pensiero del rapper Guè Pequeno contro ex GF e influencer presenti alla Mostra del Cinema di Venezia. La polemica.

Giorni di grande fibrillazione a Venezia per la Mostra del Cinema. Diversi i volti noti presenti all’evento. Tra questi non solo attori e registi ma anche tantissimi Vip e persino personaggi che, a dire il vero, poco hanno a che vedere con l’ambiente. Ed è proprio a tal proposito che è arrivata una dura bordata di Guè Pequeno contro gli influencer e “finti” vip che sono stati invitati o comunque erano sul posto per l’occasione.

Le dure parole di Guè Pequeno

La Mostra del Cinema di Venezia ha attirato, come sempre accade, diverse personalità del mondo dello spettacolo. Come detto, non sono presenti solo attori e registi e, in generale, personaggi del settore, ma anche molti altri Vip e persino alcuni influencer.

Proprio sulla presenza di questi ultimi, il noto rapper Guè ha avuto da ridire sfogando sui social il suo personalissimo pensiero. “Un altro Venezia con un red carpet pieno di str**zi, gente del GF e influnienter che non hanno mai visto un film”. Un commento durissimo, una vera bordata alla kermesse e ai personaggi che, a detta sua, non hanno nulla a che vedere col settore.

La critica dell’artista, come era pronosticabile, non è passata inosservata e ha generato diverse reazioni. Sotto il suo commento social, infatti, si sono scatenate una serie di risposte a cui lo stesso rapper ha voluto replicare senza mezze misure.

Guè ha sottolineato come, rispetto a quelli che lui ha chiamato “influnienter”, al loro posto lui lavora e stava facendo altro. Molti utenti lo hanno attaccato parlando di gelosia, altri, invece, gli hanno dato ragione sottolineando come la presenza di molti personaggi noti ai social e alla tv fosse, evidentemente, poco azzeccata.

Staremo a vedere se qualcuno si sentirà chiamato in causa e replicherà all’artista.

Di seguito anche il post sull’ormai ex Twitter del rapper che ha generato diverse reazioni e anche il forte botta e risposta con alcuni utenti:

un altro Venezia con un red carpet pieno di stronzi , gente del GF, e influnienter che non hanno mai visto un film — Guè (@THEREALGUE) September 2, 2023

