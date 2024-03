Bruno Mars finisce nei guai a causa del gioco d’azzardo. A Las Vegas ha collezionato un debito di oltre 45 milioni di dollari.

Bruno Mars, il celebre cantautore americano, si trova in una situazione difficile a Las Vegas. Secondo quanto rivelato da NewsNation, il cantante avrebbe accumulato un debito di 45 milioni di dollari con l’MGM Grand Casino, il resort che ospita la sua residency dal 2016.

L’indiscrezione ha lasciato perplessi molti fan, soprattutto considerando che il cantante dovrebbe restituire più soldi di quanti ne abbia guadagnati. Ma i guai non finiscono qui per il celebre cantante.

Bruno Mars: problemi finanziari per il gioco d’azzardo

Il cantante è pieno di debiti, e pare che tutto quello che guadagna dovrà spenderlo per saldare i debiti di gioco contratti a Las Vegas.

Infatti, nonostante i suoi sforzi, il debito continua a crescere, costringendolo a lavorare duramente per ripagare la somma dovuta all’MGM.

Intanto, però, il cantante ha esteso il suo contratto della residency a Las Vegas fino al 2024, raggiungendo il suo nono anno. In base ai precedenti accordi, la residency sarebbe dovuta terminare nel 2023.

Bruno Mars, tra debiti e successi

Nonostante i problemi finanziari legati al gioco d’azzardo, Bruno Mars continua a collezionare successi nel mondo della musica. Con oltre 18 milioni di album e 105 milioni di singoli venduti in tutto il mondo, Mars ha dimostrato il suo talento e la sua popolarità.

Nel 2021 ha rilasciato l’album “An Evening With Silk Sonic” in collaborazione con Anderson .Paak sotto il nome Silk Sonic, ottenendo un grande successo.

Tuttavia, la passione di Mars per il gioco d’azzardo, in particolare per il poker, ha portato ad una situazione finanziaria complicata. In passato, il cantante ha ammesso di aver iniziato a giocare a soli 19 anni, quando era ancora agli inizi della sua carriera musicale.

