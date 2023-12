Hanno destato scalpore le parole di Greta Rossetti al GF sulla volontà di fare un figlio con Mirko. Ora parla la madre della ragazza.

Il triangolo Mirko Brunetti, Perla Vatiero e Greta Rossetti al Grande Fratello è stato interrotto con l’eliminazione del ragazzo. Eppure, si continua a parlare di loro. In particolare della giovane ex tentatrice di Temptation Island e del ragazzo, chiamato in causa a proposito della volontà, quando i due stavano insieme, di fare un figlio. Adesso, è stata la madre della giovane ad uscire allo scoperto chiedendo a Brunetti di dire la verità.

Greta Rossetti, la madre attacca Mirko

Attraverso alcune stories su Instagram, la madre di Greta, la signora Marcella Bonifacio ha voluto dire la sua replicando a Mirko che ha negato che l’ex fidanzata abbia detto cose vere riguardo la volontà di avere un figlio insieme.

“Io sono credente e sono sicura che, prima o poi, la verità verrà a galla. Mia figlia è bullizzata sui social ma entra nel programma come influencer, Mirko e Perla, invece? Come coppia, e quindi?”, ha esordito.

Poi, rivolgendosi al ragazzo: “A te Mirko dico solo una cosa: racconta la verità della storia di questo figlio che hai cercato tu perché sai, a quanto ne so, è l’uomo che decide poi, in un momento così intimo. Racconta quello che hai fatto, quello che hai detto: ‘Sei la donna della mia vita’. Non che butti fango dove sei stato ospite mio per due mesi…”.

Infine la signora Marcella ha terminato dicendo: “Probabilmente avevo ragione io quando ti ho detto in faccia che tu avevi uno scopo… mi sa che ti sei comportato un po’ troppo male con noi”.

Di seguito anche un post su X di un utente che ha raccolto le parole della madre della ragazza rivolte direttamente a Brunetti:

