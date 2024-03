Momento di forte tensione tra il fratello di Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi, compagno di reality della sorella al GF.

Non solo le dinamiche interne alla Casa del GF, la tensione è altissima anche fuori. Protagonista Greta Rossetti, o meglio, suo fratello Josh che se l’è presa in modo molto duro con Sergio D’Ottavi per alcuni comportamenti tenuti con la ragazza che avrebbero visto un eccessivo utilizzo “di forza”.

Greta Rossetti, il fratello furioso con Sergio

Alcuni comportamenti di Sergio all’interno della Casa verso Greta hanno portato suo fratello Josh ad arrabbiarsi parecchio col ragazzo. Il giovane ha parlato di “eccesso di forza” utilizzata dal concorrente verso la donna in alcune situazioni.

Nelle stories Instagram, il fratello della Rossetti ci è andato giù pesantemente: “Quella specie di scimmia dice di volere bene a mia sorella, le stringe i polsi”, ha detto come riportato da Novella 2000. “Greta gli dice ‘mi fai i lividi’ e lui risponde ‘te ne faccio altri’. Un uomo non fa venire i lividi a una donna. Avvocati andate avanti a difendere l’indifendibile che a mia sorella ci penso io. Se sentite la redazione, lo riprende. Ma se non ci fosse stata la redazione? Se lei ti dice lasciami e tu rispondi ‘te ne faccio venire di più’ allora no. Ho visto il video di dopo, va da lei e le controlla i polsi. Vuol dire che ha esagerato con la forza”.

Le reazioni allo sfogo di Josh e la replica

La teoria di Josh ha subito fatto molto discutere e sul web si è acceso il dibattito con due fazioni distinte. Da una parte i fan di Sergio e della stessa Greta si sono scagliati contro Josh, dall’altra, invece, c’è chi gli ha dato ragione chiedendo pure dei provvedimenti.

Al netto dei pareri diversi del web, il fratello della Rossetti ha ribadito: “Io sono un manipolatore, ma il vostro amico Sergio mi batte alla grande. Questo continuo lavaggio del cervello che sta facendo a una ragazzina, questa è pressione psicologica“.

Di seguito anche un post Instagram che riguarda le dinamiche tra i due gieffini:

