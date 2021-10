Nuovamente sotto la bufera ci sono Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorge. Una parola di troppo a microfono aperto sta costando una pioggia di critiche da parte di chi segue attentamente il Grande Fratello VIP h24 su Mediaset Extra e Mediaset Infinity. Nell’appuntamento in prima serata di lunedì, Gianmaria è tornato a parlare dell’attrazione che lui sente per Sophie Codegoni mentre attorno a loro Soleil Sorge (che ha avuto da ridire sulla possibilità che tra Antinolfi e l’ex tronista possa nascere qualcosa).

All’esterno c’è chi crede fermamente che il triangolo sia frutto di un’invenzione, di un copione ben architettato. Di questo Gianmaria e Soleil hanno parlato nel post puntata, ma da questa conversazione sono scappate parole che non sono affatto piaciute. Soleil ha smentito l’ipotesi con un secco “Ma saremmo deficenti se fosse così“, più forte la reazione di Antinolfi che si sfoga con queste parole:

Saremmo due handicappati. Ma mentali proprio… Due down!

Frase sulla quale Soleil si è pure fatta una risata. Ora il web chiede provvedimenti seri in seguito alla frase. Un’utente che riprende il video del fatto postandolo su twitter scrive: “CHE SCHIFO, lui che lo dice e lei che ci ride… se non si tratterà l’argomento sarà uno schifo per il programma … Se l’avesse detto qualcun’altro sareste già qui a chiedere la squalifica!“.

Grande Fratello VIP 6, Soleil e Gianmaria: c’è ancora attrazione?

Gianmaria dopo aver ricevuto settimane fa un sonoro rifiuto da parte di Soleil, ora sta provando ad avvicinarsi a Sophie Codegoni (nonostante lui sia fidanzato con Greta). Un’impresa non semplice dato che l’ombra del passato con la Sorge torna sempre a ripresentarsi. Proprio l’influencer ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne, chiacchierando con Antinolfi dice:

Sophie soffre il fatto di me e di Greta perché fino all’altro ieri volevi sposare Greta. Non fare il sottone, assicurati che tutto sia reale. Sophie già ha ingigantito tutto. Tu provi ancora attrazione fisica per me, non può svanire da un giorno all’altro. Tu sei attraente è un dato di fatto, anche tu lo puoi dire di me. O era tutta una farsa con me? Ma se tutto quello che è successo era reale, non puoi dire che io ti sia indifferente.

L’uomo è convinto di non sentire più nessun tipo di attrazione per Soleil:

Non era un’attrazione fisica era mentale, nel momento in cui non c’è più cade anche quella fisica, l’attrazione non c’è più, anche se sono stato follemente innamorato di te. Mi vuoi bene? Dille queste cose a Sophie, ti chiedo di fare una cosa per me, parla con Sophie e dille queste cose.

La storia sembra essere ben lontana da un epilogo…

