GF Vip 6, Francesca Cipriani vittima di bullismo: “Volevo morire, è stato un inferno” (video)

Nel corso della quindicesima puntata del ‘Grande Fratello Vip 6‘, Francesca Cipriani ha raccontato, per la prima volta, alcuni episodi molto brutti della sua adolescenza. La gieffina ha dovuto interiorizzare, da bambina, il divorzio dei genitori:

Ero una bimba allegra. I miei genitori hanno divorziato, come accade in tante famiglie, quando io avevo 7 anni. Anche a scuola, le maestre dicevano che mi assentavo con la mente. Ero tra le nuvole, in un altro mondo. Quando c’erano dei problemi io dormivo per vedere se nei sogni trovavo qualcosa di meglio.

L’ex Pupa è legatissima al papà (“Sono due anni che non lo vedo per il Covid perché è bloccato in America”) che le ha fatto recapitare un video messaggio molto affettuoso:

Francesca Cipriani, concorrente del reality di Canale 5, è stata vittima di bullismo:

Ho sofferto tanto. Mi prendevano in giro con delle canzoncine. Ero il capro espiatorio. Si sfogavano su di me. Ho avuto alcuni problemi ormonali in adolescenza. Ero cicciottella. Io volevo morire. La cosa più bella era non esserci più. Era un continuo. Ogni giorno mi buttavano gli occhiali da vista nella spazzatura. Cercavano di tagliarmi i capelli. Mi prendevano in giro se mi piaceva qualcuno. Era un dolore che tenevo dentro di me. Mia mamma è sempre stata vicina. Per me la vita non era giusta per me. Subito, è stato un inferno. Fortunatamente è passato.