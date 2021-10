Per Amedeo Goria come detto la decima puntata del Grande Fratello VIP è stata particolarmente movimentata. In primis per l’incontro con sua figlia Guenda e, in secondo luogo, per il ritorno della sua fidanzata Vera Miales a pochi giorni dal primo confronto in cui lei ha smentito le voci di una possibile gravidanza in corso. Vera torna innanzitutto portando una notizia ad Amedeo: “Sono cittadina italiana a tutti gli effetti” e soprattutto per rispondere ad alcune dichiarazioni rilasciate da Guenda a Casa chi.

Il riferimento è alla scorsa puntata in cui Vera si è presentata nella casa vestita con un abito da sposa, lo stesso portato anche stasera:

Quello che ho visto è stato sconvolgente. Un teatrino. Mio padre era in grande imbarazzo, l’ho trovato molto fragile. Va bene lo show, va bene il gossip ma ci sono dei limiti quando si parla di matrimonio, figli e famiglia. Quando si gioca con una gravidanza che non è stata smentita per tre settimane c’è una spettacolarizzazione e questa cosa mi ha fatto passare momenti non semplici. Io sapevo già che la gravidanza non era vera.

E’ chiaro che la figlia di Amedeo infatti non sembra vedere di buon occhio la relazione tra la modella e il giornalista. Vera comprende l’atteggiamento protettivo di Guenda:

Non posso esprimermi perché quando c’è la famiglia di mezzo… Io sono sempre stata la prima a mettere la famiglia davanti a tutto. Quando vedo una figlia difendere il papà… Io la rispetto, ha il diritto di dire la sua e ha tutta la ragione. Le sue idee è giusto che siano le sue.

Alle sue spalle Guenda rivede suo padre Amedeo pochi minuti dopo la conversazione sulla passerella, stavolta però l’attenzione si centra nel faccia a faccia tra la figlia del concorrente e Vera:

Non ho mai avuto niente contro di te. Anzi… Penso che dall’inizio del percorso di mio padre al Grande Fratello non l’ha supportato. Tu spesso hai attaccato donne della casa quando faceva il farfallone. L’hai un po’ ridicolizzato. Il tuo desiderio di essere invitata era molto grande. Fin qui niente di male, fa parte del gioco.

Vera è certa della sua verità:

Sono successe tante cose. alla produzione ho portato documenti e certificati. In tutto quello che dico, c’è la verità di mezzo. Proprio perché voglio tanto bene a voi, i miei stati d’animo non li vado a caricare su un’altra persona. Chiedo scusa a tutte le donne per una parola sbagliata. Intendevo un’altra cosa. In ciò che dico viene visto sempre del male, ma non è così.

Amedeo prima di salutare figlia e fidanzata chiede di alzare bandiera bianca e potersi riappacificare. Cosa succederà?