Grande Fratello Vip 6: l’incontro tra Amedeo Goria e Vera Miales (che non è incinta) [video]

Nel corso della nona puntata del ‘Grande Fratello Vip 6‘, Amedeo Goria ha incontrato la fidanzata Vera Miales dopo aver ricevuto la notizia di una presunta gravidanza:

I conti non li sai fare proprio. Fuori sto combattendo da sola. E tu continui a non fidarti di me. Non sono incinta. Fare un figlio, si decide in due. Mi manchi tanto. Il vestito l’ho messo perché rappresenta la mia purezza, la mia fedeltà. Avresti dovuto difendermi, perché non l’hai fatto. Perché non lo dici al mondo intero che mi ami? Non siamo amici. Io vado a dormire con te. Sono solo tua.