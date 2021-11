Grande Fratello Vip 2021, Soleil Sorge lascia la casa il 13 dicembre?

Dopo il chiarimento, a tre, con Alex Belli e Delia Duran, Soleil Sorge sembra intenzionata a non proseguire il proprio percorso all’interno della casa del ‘Grande Fratello Vip 2021‘ in caso di (non ancora annunciato) prolungamento. A mente lucida, la concorrente del reality di Canale 5, sentendosi ingabbiata nel triangolo con l’attore e la moglie venezuelana, vorrebbe lasciare la casa in data 13 dicembre. Ecco le sue parole a fine puntata:

Pensavo in Mistery non lo so, di parlare di qualcosa di interessante di mio, invece no. Sono due mesi che sono qua. Cosa devo starci a fare? Io sicuramente il 13 esco di qui. Perché non ha senso stare qua dentro per i triangoli!

Sarà davvero così? O ci sarà un ripensamento delle ultime settimane?

Nel frattempo, ospite di ‘Non succederà più’, la trasmissione radiofonica, condotta da Giada Di Miceli sulle frequenze di Radio Radio, Nicola Pisu, eliminato, qualche settimana fa, dal gioco, ha svelato il legame speciale tra i due compagni d’avventura:

Secondo me tra Alex Belli e Soleil Sorge c’è solo amicizia. Io ho parlato con lui e mi ha sempre detto che ama follemente sua moglie e che c’è solo amicizia. Soleil è una ragazza bella e sensibile, lei mi ascoltava. Mi ha sempre difeso e sostenuto.

A meno di 24 ore dall’ingresso della modella in casa per un confronto con il dolce consorte, Belli ha nuovamente baciato l’influencer in maniera molto passionale. Lunedì andrà in onda l’ennesimo atto di una storia senza fine?