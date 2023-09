Arriva un richiamo ai concorrenti del Grande Fratello dopo che alcuni inquilini hanno infranto il regolamento. L’intervento della regia.

Ci sarà tanto da fare al Grande Fratello per Alfonso Signorini, anche in questa edizione dove, almeno sulla carta, i comportamenti fuori dalle regole sarebbero dovuti essere inesistenti. Invece… La produzione ha dovuto fare un richiamo ai concorrenti perché alcuni di loro non hanno rispettato le modalità del freeze, ovvero quel momento in cui ognuno deve bloccarsi fino al nuovo segnale.

Grande Fratello, il richiamo ai concorrenti

Arnold e Angelica sono stati incaricati di leggere un comunicato della produzione che spiegava a tutti i concorrenti di aver notato che alcuni di loro avevano infranto il regolamento. “Inquilini, in questi giorni il Grande Fratello vi ha messo alla prova con il Freeze e non siete stati molto bravi a rispettarlo. Le regole sono molto semplici: bisogna restare assolutamente immobili e non parlare”, le parole del comunicato del GF.

“Come ogni prova alla quale siete sottoposti all’interno della Casa, anche la più buffa e divertente va rispettata e affrontata con sana spensieratezza e grande impegno. Da questo momento le conseguenze per chi non segue le regole saranno perentorie e, oltre ad abbattersi sui singoli, a discrezione di Grande Fratello, potranno coinvolgere l’intero gruppo. Siete stati avvisati”.

Insomma, gli inquilini sono stati avvisati che, in presenza di nuove infrazioni, anche di singole persone, a pagarne le conseguenze potrebbero essere tutti i partecipanti.

Staremo a vedere se nel corso della diretta odierna, il conduttore avrà da aggiungere qualcosa a questo primo richiamo. Sicuramente nelle intenzioni di Mediaset e della produzione del programma c’è quella di far andare per il verso giusto ogni cosa. Per farlo, si potrebbe passare presto alle “maniere forti”.

