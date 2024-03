Al Grande Fratello sfuggono frasi vietate ai minori e la regia non fa in tempo a staccare la diretta. Ecco cosa è successo nelle ultime ore.

Al Grande Fratello gli autori sono sempre molto attenti a ciò che viene detto dai concorrenti per evitare che il pubblico possa ascoltare frasi fuori luogo o volgari. Tuttavia, stavolta la regia del reality non ha fatto in tempo a censurare alcune frasi dei concorrenti, e il pubblico da casa ha sentito tutto.

La frase incriminata è quella pronunciata da Rosy Chin, che si è lasciata andare ad uno sfogo intimo e personale che ha lasciato il pubblico da casa senza parole. Ecco che cosa è successo.

Grande Fratello: “Io mi spengo, è un bisogno primordiale…”

Non è sfuggita all’attenzione del pubblico la frase di Rosy Chin, che ha colto di sorpresa gli stessi inquilini della casa più spiata d’Italia. Infatti, dopo che la regia ha staccato da un’innocua conversazione tra Beatrice Luzzi e Simona Tagli, ha inquadrato Rosy Chin.

La concorrente, intenta a chiacchierare con Alessio Falsione e Federico Massaro, ha dichiarato: “Io ho bisogno di sc***re! Questo è. Per me è vitale, io anche così mantengo la mia energia attiva. Qui in astinenza così non so stare, sono troppi mesi. Per me è molto importante farlo. Tanti mesi di astinenza, io mi spengo, é un bisogno primordiale, un collante. Perché è anche questione di energie…“.

Grande Fratello: la regia in difficoltà dopo le parole di Rosy Chin

La regia non ha fatto in tempo a censurare le parole schiette di Rosy Chin. Tuttavia, dopo aver ripreso la frase della concorrente, ha subito staccato per riprendere un’altra stanza.

Intanto il pubblico da casa ha avuto modo di sentire l’intera confessione di Rosy senza alcuna censura. Si parlerà di questo incidente durante la puntata?

