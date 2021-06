Gossip: le notizie del 30 giugno 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi mercoledì 30 giugno 2021

Daniele Toretto Scardina, dopo la fine della storia con Diletta Leotta, sembra aver ritrovato l’amore accanto a Cristina Buccino. Il settimanale ‘Chi’, in edicola oggi, ha immortalato la neo coppia uscita allo scoperto tra baci appassionati, carezze e abbracci a Corso Como a Milano.

Guenda Goria, in una lunga intervista a ‘Novella 2000’, ha confessato di aver presentato il fidanzato Mirko Gancitano a papà Amedeo Goria:

Ha conosciuto papà al nostro arrivo a Termini: abbiamo preso un caffè al bar e hanno parlato di arte, una passione di papà. Abbiamo scoperto anche che Mirko seguiva papà da piccolo data la sua passione per la Juventus, mentre conosceva poco me e la mamma. Dopo di che ci ha accompagnato in hotel e si è raccomandato con Mirko di trattare bene la sua bambina.

Vera Miales, intervistata da ‘Fanpage.it’, ha confermato di aver una forte intesa sessuale con il compagno Amedeo Goria:

Ci stanno attaccando perché ha detto che abbiamo fatto l’amore anche cinque volte in un giorno. È vero, è capitato. Se io lavoro tutti i giorni e ci vediamo solo nel weekend, è normale che ci sia la passione, l’amore, la complicità. Insomma, la voglia si accumula. È un po’ un rapporto a distanza il nostro. Io sono contenta che quando ci vediamo stiamo sempre attaccati perché questo vuol dire che non va in giro con le altre. Ovvio, non è che ogni volta che vado da lui lo facciamo cinque volte al giorno. Ma confermo che c’è questa forte attrazione.