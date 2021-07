Gossip: le notizie del 22 luglio 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi giovedì 22 luglio 2021

Paola Caruso è tornata single: il gossip

Paola Caruso, attraverso una Instagram Stories, ha confermato la rottura con il campione di boxe, Dario Socci:

Come avrete notato, da inizio giugno non ci sono più storie e post con Dario. La nostra storia è finita perché abbiamo capito che non c’erano i presupposti per un percorso comune.

Il pugile ha messo a tacere, sui social, le malelingue ed i pettegolezzi attorno alla fine della frequentazione con l’ex ‘Bonas’ di ‘Avanti un altro’:

Tanta gente gode nel fallimento del prossimo, in questi giorni sono stati in tanti a gioire della mia rottura con Paola, in tanti ad esultare della sconfitta al titolo italiano e quando sono andato col c**o a terra al titolo Europeo IBF. La vita non è perfetta come vogliono renderla sui social. Pubblico la parte umana di me, quella fatta di sconfitte e delusioni. Molta gente si nutre di insuccessi e dolore altrui. Le gioie, invece, le condivido con chi mi vuole bene. Non ho bisogno d’altro.

La dichiarazione d’amore di Andrea Cerioli alla fidanzata Arianna Cirrincione

Andrea Cerioli, intervistato da ‘Vanity Fair’, ha confessato di aver trovato in Arianna Cirrincione l’altra metà della mela:

Io sono proprio innamorato e mi piace esserlo, considero lei l’altra mia metà. Di solito ci confrontiamo su tutto, le racconto i miei dubbi, le incertezze. Non poterlo fare in quei mesi in Honduras è stato strano e difficile, ma mi ha fatto riflettere su quello che vorrei in futuro, ossia una famiglia con annessi e connessi.

Passione alle stelle tra Guenda Goria e Mirko Gancitano

Guenda Goria, in una lunga intervista al magazine ‘Nuovo’, ha confessato di avere un forte trasporto fisico accanto al neo fidanzato Mirko Gancitano: