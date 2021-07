Gossip: le notizie del 12 luglio 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi lunedì 12 luglio 2021

Miryea Stabile, reduce dall’esperienza come naufraga de ‘L’Isola dei Famosi 15’, ha raccontato, sui propri social, alcuni episodi spiacevoli che l’hanno vista, a suo malgrado, protagonista negli ultimi giorni. L’ex concorrente del reality di Canale 5, in queste settimane, sta vivendo sulla propria pelle gli effetti positivi e negativi della popolarità:

Io sono la prima che gioisce quando mi chiedete le foto perché è una cosa bellissima e sono piena di euforia in quel momento […] E fin qui si tratta di una semplice foto, un boomerang, una domanda, un “come stai’” o un saluto. Nessun problema. Però c’è un limite che si chiama rispetto: sentirmi afferrata sui fianchi contro la mia volontà, abbracciata subito dopo e sempre contro la mia volontà anche volendo andare oltre… assolutamente no. Mi sono sentita molestata e offesa da estranei. E, tutto questo, per una semplice foto.

Alessio Ceniccola e Samantha Curcio in crisi? Il gossip

Alessio Ceniccola, ex corteggiatore di ‘Uomini e Donne‘ e scelta di Samantha Curcio, nelle scorse ore, paparazzato in discoteca in compagnia di un’amica, ha alimentato le voci di una presunta crisi. Ecco le versioni dei due ex protagonisti del programma di Maria De Filippi:

Samantha: “La ragazza nelle foto con Alessio è una sua amica storica, che è fidanzata […] Conosco tutte le sue amiche, so che è fidanzata e quindi questo è risolto. A chi lascia intendere che ci siamo messi d’accordo non voglio neanche stare qui a spiegare perché solo io so come sto. Io e Alessio abbiamo altri problemi, che sono problemi di altra natura, come due ragazzi normali, come due fidanzati normali […] Difendo il mio uomo perché so di poterlo fare, ma non voglio entrare in meccanismi schifosi”.

Alessio: “Io ero in un locale con degli amici e delle mia amiche e quella foto mi ritrae abbracciato ad una mia amica, con la quale esco da tantissimo tempo anche prima che conoscessi Samantha. Non vedo niente di male ad essere abbracciato ad una mia amica, sono fatto così e continuerò a farlo […] Il rapporto con Samantha è un’altra cosa, bene o male che sia che lo risolviamo noi.