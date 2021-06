Gossip: le notizie del 12 giugno 2021

Tutte le principali notizie di gossip di oggi domenica 12 giugno 2021

Isolde Kostner, intervistata dal ‘Corriere del Veneto’, ha svelato, per la prima volta, chi avrebbe voluto sul gradino più alto del podio alla finale de ‘L’Isola dei Famosi 15‘, ovvero Ignazio Moser:

Non credo che ad accomunarci sia stato il Trentino-Alto Adige, quanto essere stati entrambi atleti. Lui ha gareggiato come ciclista professionista fino a 24 anni e questo ci ha legato. Come sportivi abbiamo carattere e forma mentis simile: ci siamo sintonizzati subito. Se Ignazio fosse entrato subito avrebbe avuto grosse possibilità: è un vincitore, ha grinta e lo ha dimostrato anche rifiutandosi di fare a Cecilia Rodriguez la proposta di matrimonio spinta dalla redazione. Pur avendo una fidanzata molto famosa ha preferito tenerlo come un momento privato e questo mi piace.

Pace fatta tra Francesca Lodo e Gilles Rocca dopo L’Isola dei Famosi 15? Il gossip

Francesca Lodo, in una lunga intervista a ‘Super Guida Tv’, ha rivelato, il tipo di rapporto instaurato con Gilles Rocca dopo l’esperienza come naufraga. L’ex ‘Letterina’ di ‘Passaparola’ sembra non aver perdonato l’attore che, durante una prova ricompensa, si è rifiutato di darle dei baci in apnea per rispetto della compagna, Miriam Galanti:

Ci siamo visti in studio e ci siamo abbracciati. Io non perdonerò mai il suo gesto perché quel piatto di pasta mi è rimasto indigesto. Tornando indietro l’avrei nominato quella sera. Ignazio almeno si è prodigato a darmi un bacio senza labbra. Avevo suggerito lo stesso anche a Gilles ma lui è rimasto fermo sulla sua posizione. Non provo astio nei suoi confronti.

Tommaso Zorzi e Giulia Salemi nuovamente amici su Instagram

Anche Tommaso Zorzi e Giulia Salemi, reduci da qualche incomprensione nata all’interno della casa del ‘Grande Fratello Vip’ 5′, hanno ripreso a seguirsi sui social. La modella italo-persiana e l’influencer hanno postato alcune Stories su Instagram durante un viaggio in treno per siglare la ritrovata sinergia.