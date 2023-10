Scintille a distanza tra ex fidanzati: non è passato inosservato un gesto di Giulia Stabile contro Sangiovanni. I fan hanno visto tutto.

Sono stati, probabilmente, una delle coppie più amate in assoluto di Amici. Eppure, alla fine, la loro storia d’amore è finita senza particolari dichiarazioni da parte di entrambi. Stiamo parlando di Giulia Stabile e Sangiovanni che, sebbene si pensasse si fossero lasciati in buoni rapporti, mostrano qualche “malumore”. In particolare la ballerina che avrebbe compiuto un gesto contro l’ex salvo poi tornare sui suoi passi.

Il gesto di Giulia Stabile contro Sangiovanni

Come detto, al netto di una fine di relazione che era sembrata pacifica, nelle ultime ore tra la Stabile e Sangiovanni sembrano esserci state scintille.

La coppia nata ad Amici è sempre stata molto apprezzata e seguita e, ancora oggi, i fan dei due ragazzi sperano un giorno di rivederli insieme. Proprio i seguaci più attenti avrebbero notato uno strano gesto fatto dalla ballerina che mostrerebbe dell’astio verso l’ex.

Tutta sarebbe nato da una recente intervista del cantante che parlando con MTV avrebbe spiegato che la sua più grande pazzia d’amore sia stata prendere un aereo per volare dall’altra parte del mondo. Un gesto che, però, pare non sia stato fatto per Giulia ma per un’altra ragazza.

Da qui la rabbia dei fan della ballerina e un commento su X con scritto: “Praticamente ha fatto capire di essere andato dall’altra parte del mondo per una, facendo capire che non era Giulia. Per lei veniva a Roma solo quando c’erano le partite di calcio o i concerti”. Parole, quelle scritte da un utente, che avrebbero trovato un “like” proprio dalla Stabile che, però, dopo poco avrebbe cancellato l’apprezzamento.

Per il momento, però, del like galeotto non c’è più traccia. Staremo a vedere se la ballerina vorrà dire qualcosa o meno a proposito.

Di seguito, invece, un vecchio post Instagram dell’ormai ex coppia:

