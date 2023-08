Giulia De Lellis ha confessato di aver trascurato un problema di salute che si sarebbe trasformato per lei in un dolore insopportabile.

Attraverso i social l’influencer Giulia De Lellis ha raccontato ai fan la sua ultima disavventura, e ha confessato di aver trascurato un problema a un piede che, in poco tempo, sarebbe diventato terribilmente doloroso. “Ho trascurato questo fastidio e ieri sera tardi da crampi passeggeri a un dolore fisso insopportabile che mi sono messa paura”, ha confessato, e ancora:

“Io ieri ho pensato di morire dal dolore. Mi erano venute delle fitte, la nause, sudavo freddo. Una cosa che non mi era mai capitata nella vita (…) volevo andare in ospedale per quanto mi faceva male, non ho mai provato una cosa così. E oggi ho iniziato a cercare qualcuno che potesse aiutarmi perché sto ancora malissimo, non so nemmeno che scarpe mettere, perché ogni scarpa mi fa male”.

Giulia De Lellis: lo sfogo per il dolore a un piede

Giulia De Lellis ha confessato ai fan di avere un dolore insopportabile ad un piede e ha dichiarato anche di avere il sospetto che il suo possa essere un neuroma di Morton (patologia che colpisce i nervi sensitivi al piede).

“Aiuto ne avete mai sentito parlare?”, ha chiesto l’influencer ai suoi fan, che non hanno mancato di dispensarle i loro consigli. Sulla vicenda emergeranno ulteriori sviluppi? E soprattutto, la fidanzata di Carlo Beretta riuscirà a venire a capo della vicenda?

