Crisi tra Giulia De Lellis e Carlo Beretta? La modella e influencer ha risposto in modo molto particolare alle domande sull’argomento…

I rumors di crisi tra lei e Beretta. Adesso anche una risposta che potrebbe dare adito a “conferme”. Parliamo di Giulia De Lellis che sembra essere sempre più distante dal suo Carlo. Intervistata da Tag24, la modella e influencer si è lasciata andare ad alcune dichiarazioni piuttosto emblematiche.

Giulia De Lellis, crisi con Beretta? La risposta

Nel corso dell’evento dedicato al suo brand ‘Auder’, la De Lellis ha risposto anche a qualche domanda sulla sua vita privata. A precisa richiesta relativamente alla sua situazione sentimentale con Carlo Beretta, la ragazza ha replicato: “Sono felice e serena, ma in questo momento mi sto concentrando sul mio brand“.

Insomma, una mezza conferma sul fatto che nella sua mente, ora, non ci sia spazio per altro. La tanto chiacchierata rottura con Beretta, quindi, non sembra aver intaccato l’entusiasmo da imprenditrice della donna.

Il sogno di condurre un reality

Nei progetti della ragazza, però, anche la tv e magari la conduzione di un programma: “Come mai mi affidano sempre programmi sentimentali? Non saprei perché, forse perché nasco in un programma di storie e sono una patetica innamorata dell’amore. Mi legano in modo quasi ovvio a questi programmi, ma è stata comunque un’esperienza bellissima. Mi sono divertita da morire, ho imparato tanto e conosciuto dei grandi professionisti”.

Il sogno, però, resta un reality: “Forse mi piacerebbe farne un altro alla conduzione, non lo escludo”, ha concluso la bella Giulia.

Di seguito anche un post Instagram dell’influencer:

