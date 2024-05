Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo presentati ai genitori a Ostia. Scopri il regalo speciale all’influencer durante il pranzo!

Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo hanno fatto un passo significativo nella loro relazione, con le prime presentazioni ufficiali ai genitori dell’antiquario. Il lungomare di Ostia è stato lo sfondo perfetto per questo incontro familiare, immortalato dai paparazzi di Chi.

La coppia è arrivata in grande stile a bordo di un SUV presso uno degli stabilimenti balneari più esclusivi della zona. Ad accoglierli c’erano i genitori di Giano: Dario Del Bufalo, archeologo e architetto, e Ornella Pratesi, nota cantante lirica, mentre la sorella dell’antiquario, l’attrice Diana Del Bufalo, non era presente.

Giulia De Lellis riceve un regalo speciale

Giulia ha scelto un outfit elegante e sobrio, indossando una minigonna e una camicia bianca abbinata a scarpe basse e capelli sciolti. Giano, invece, ha optato per un look total black con bermuda, t-shirt e scarponcini. L’atmosfera durante il pranzo è apparsa distesa e piacevole, con scherzi e risate a riempire l’aria.

Il momento più emozionante è stato quando Giano ha fatto un gesto significativo regalando a Giulia un anello in oro giallo e brillanti, che lei non ha esitato a indossare con orgoglio.

Giulia De Lellis ha trovato l’uomo giusto? La risposta durante un’intervista

Nonostante questo importante passo avanti nella loro relazione, alcuni interrogativi restano aperti. Giulia ha recentemente dichiarato in un podcast di non aver ancora trovato la persona per cui valga la pena fare sacrifici.

Le sue relazioni passate, incluse quella con Carlo Gussalli Beretta, sono state brevi e intense, lasciando dubbi sulla durata di questa nuova storia.

Il futuro di Giulia e Giano è ancora incerto, ma una cosa è certa: l’anello al dito di Giulia è un segno tangibile del loro impegno reciproco. Resta da vedere se questo amore durerà nel tempo o se seguirà la stessa sorte delle precedenti relazioni della celebre influencer.

