Giorgio Napolitano è morto: addio al Presidente emerito della Repubblica Italiana, nonché storico dirigente del Partito Comunista Italiano.

Giorgio Napolitano, Presidente emerito della Repubblica Italiana e storico dirigente del Partito Comunista Italiano, è morto. Classe 1925, nella storia repubblicana è stato il primo presidente ad essere stato eletto Capo dello Stato per due mandati. Diversi gli incarichi politici che ha ricoperto nel corso della sua vita. Non a caso è considerato una delle figure più importanti della storia politica e della sinistra italiana del secondo dopoguerra.

Giorgio Napolitano è morto: una vita in politica

Classe 1925, Giorgio Napolitano era nato il 29 giugno a Napoli da papà Giovanni, avvocato e poeta, e da mamma Carolina, di origini piemontesi. Ha trascorso la sua infanzia nei Quartieri Spagnoli. Dopo il diploma al Liceo Classico Umberto I, si è iscritto alla facoltà di giurisprudenza dell’Università Federico II della sua città.

Durante questi anni è entrato a far parte del Guf (Gruppi universitari fascisti) e collabora con il settimanale IX Maggio, dove si occupa di una rubrica di critica cinematografica e teatrale. Pian piano ha cominciato ad avvicinarsi all’antifascismo e nel 1945 è entrato a far parte del Partito Comunista Italiano (Pci). Qualche anno dopo, precisamente nel 1953, è stato eletto per la prima volta deputato.

Questo è solo l’inizio di una lunga carriera politica, che lo vede affermarsi come uno dei personaggi più importanti della storia politica italiana del secondo dopoguerra.

Da deputato a Presidente della Repubblica

Oltre ad essere stato storico dirigente del Partito Comunista Italiano, presidente della Camera e ministro degli Interni, è stato eletto Presidente della Repubblica per due mandati. Nel 2006, con 543 voti su 990 votanti (1009 gli aventi diritto), è il primo esponente proveniente dal Pci a diventare capo dello Stato. Nel 2004, invece, il presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi lo ha nominato senatore a vita.

Napolitano ha vissuto tutti i momenti più importanti e più critici della storia italiana: dalla Liberazione al dopoguerra, passando per lo scioglimento del Pci, Tangentopoli e la Seconda Repubblica.

Nel 1959, Giorgio ha sposato Clio Maria Bittoni, con la quale ha avuto due figli: Giovanni, nato nel 1961, e Giulio, venuto alla luce nel 1969. Un vecchio gossip vedeva Napolitano come figlio di una relazione giovanile tra la madre e il re d’Italia Umberto II di Savoia. Questo chiacchiericcio, però, è sempre rimasto tale.

