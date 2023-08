Molto seguita da sempre, ma ancora di più dopo il GF Vip, Ginevra Lamborghini è stata pizzicata in vacanza con un uomo a lei già noto…

Si torna a parlare di Ginevra Lamborghini e della sua vita privata. Precisamente di quello che pare essere un ritorno di fiamma dopo il flirt, presunto, con Antonino Spinalbese dopo il GF Vip. La ragazza è stata pizzicata in vacanza con un uomo, in realtà a lei già ben noto…

Ginevra Lamborghini in vacanza con un uomo

La bella Ginevra ha mostrato in questi giorni di essere in vacanza e lo ha fatto sui social con post e stories molto seguite e, va detto, anche piuttosto dettagliate sui posti visitati.

I più attenti hanno notato che la ragazza non era sola ma in dolce, anzi dolcissima compagnia, quella dell’ex fidanzato Edoardo Casella. Molti utenti hanno segnalato all’esperta di gossip Deianira Marzano proprio come la ragazza e l’uomo fossero insieme e sembrassero protagonisti della stessa vacanza.

La stessa esperta ha commentato: “Dal GF che dico che non si sono mai lasciati”.

Insomma, Ginevra potrebbe essere tornata col suo ex dopo il flirt con Spinalbese dopo il GF. Proprio sull rapporto con l’hairstylist aveva da poco commentato: “Siamo rimasti amici, come alla fine siamo sempre stati. C’è sempre stato quell’affetto che ci legava. Forse le cose dovevano andare così. Abbiamo cominciato questa ‘amicizia’, poi dopo… io sono una persona che se devo vedere una persona dal punto di vista sentimentale divento molto esigente. Se devo pensare a una cosa seria non è da me. Sono più per il vedere come va e poi a un certo punto si decide se andare avanti o fermarsi”.

Di seguito anche un recente post Instagram dell’ex GF Vip:

