Archiviata la relazione con Anna Tatangelo, Gigi D’Alessio da oltre un anno avrebbe un nuovo amore. La fortunata risponde al nome di Denise Esposito, ma il cantante si guarda bene dall’ufficializzare lo stato della loro relazione.

Il settimanale Di Più così ha deciso di interpellare un’amica della ragazza, che ha invece confermato la loro storia senza problemi:

“Denise e Gigi si amano, stanno bene, sono una coppia ben assestata. Quello che so per certo è che Denise non ama i riflettori, è una ragazza sobria, per lei è stato molto difficile approcciarsi ad una relazione del genere. È la prima volta che si trova ad affrontare un’amore in una situazione così in vista”.

Addirittura la ragazza conferma che l’artista e la sua nuova fiamma si sarebbero conosciuti per la prima volta nel corso di un evento a Capri. I due sarebbero passati perfino alle presentazioni in famiglia, con Denise che ha avrebbe avuto modo di conoscere Claudio, Ilaria e Luca (questi ultimi due protagonisti di due brani dell’interprete napoletano, rispettivamente Ilaria e Babbo Natale non c’è).

Denis Esposito, è una ragazza di 28 anni originaria di Napoli che studia Giurisprudenza. Suo padre è un generale di Brigata mentre ha un fratello di tre anni più grande al quale sarebbe molto legata.

Gli amici della fidanzata hanno dichiarato sempre al settimanale Di Più:

“Il loro è vero amore. Non ci sono altri interessi se non quelli del cuore. È una relazione bella, pulita, molto solida. Lei è innamoratissima e Gigi è finalmente sereno accanto a questa bellissima ragazza. Era da tanto tempo che non lo si vedeva sorridere così come ora”.

Anche Anna Tatangelo avrebbe un nuovo amore. “Non posso dire di essere innamorata ma sto molto bene. Non smentisco né confermo, ma la vita va avanti”, ha detto Lady Tata a Gente. Il nuovo fidanzato dovrebbe essere Livio Cori, attore di Gomorra e al fianco di Nino D’Angelo a Sanremo 2019 nel brano Un’altra luce.

Foto: account Instagram Gigi D’Alessio