Non ci sarà Giampiero Mughini al Grande Fratello, al via lunedì 11 settembre. La presenza del giornalista sarebbe saltata all’ultimo.

Sembrava essere uno dei nomi del cast del Grande Fratello al via lunedì 11 settembre su Canale 5, e invece, Giampiero Mughini non ci sarà, almeno per ora. Sembra che la partecipazione del noto giornalista e opinionista tv sia saltata all’ultimo momento. A rivelare il retroscena, con tanto di motivazioni, è TvBlog che ha anticipato la notizia relativa all’assenza dell’uomo.

Per il momento, Mughini non farà parte del cast del nuovo Grande Fratello. Stando alle indiscrezioni di TvBlog, infatti, il giornalista, che in precedenza aveva lanciato qualche segnale facendo intendere che sarebbe stato presente al reality di Canale 5, non ci sarà, almeno all’inizio.

Pare che l’assenza dell’uomo sia dovuta a “motivi personali” non ben precisati. “A breve parteciperò a una trasmissione televisiva seguita dal grande pubblico”, aveva detto solamente poco tempo fa il giornalista. Per ora, però, tutto pare essere saltato.

Non è dato sapere cosa sia accaduto per far saltare la partecipazione allo show tv del buon Giampiero ma, sempre secondo TvBlog, non è detto che tali questioni personali non possano essere superate più avanti.

“La speranza – di tutti – è che queste problematiche possano essere superate nei prossimi mesi, consentendo così a Mughini di varcare la porta rossa della Casa di Cinecittà”, si legge sul media.

A questo punto non resta che attendere le prossime settimane. Chi, sicuramente, invece, da questa sera ci sarà sono i vari Alex Schwazer, Beatrice Luzzi, Giselda Torresan, Grecia Colmenares, Letizia Petris e l’ingegnere Vittorio Menozzi.

Di seguito anche un post Instagram del programma in attesa della partenza ufficiale che vede già tantissimi telespettatori e fan social pronti a gustarsi la prima puntata che sarà con Vip e Nip:

