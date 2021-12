Nella casa del GF VIP, Alex Belli sembra essere arrivato al limite della sopportazione. Complice la situazione piuttosto delicata venuta a creare con sua moglie Delia Duran e Soleil Sorge, l’attore sembra essere giunto ad una conclusione che potrebbe significare una vera svolta per questa edizione del reality show. D’altronde è proprio il triangolo Alex/Soleil/Delia a tenere banco con polemiche a seguito.

Alex in una delle innumerevoli conversazioni con Soleil avrebbe deciso di lasciare la casa il 13 dicembre, data in cui – fra l’altro – sarebbe dovuta cadere la finale di questa edizione, prima che venisse annunciato l’allungamento. Alex crede che sia la soluzione migliore per poter risolvere le cose con sua moglie all’esterno della casa e, dunque, salvaguardare i rapporti con l’influencer.

Queste le affermazioni raccolte dal sito Biccy.it

Non ce la faccio a stare accanto a te e vivere questa cosa qui. Voglio proteggere te e Delia e per farlo devo andare via da qui. Io 13 giorni ed esco. Meglio che esca tra 13 giorni. Non sto dicendo oggi, ma per la data che doveva essere la finale. Non voglio fare del male a te. Ho paura di ferire qualcuno.

Proprio ieri, Alex ha dichiarato a Soleil di essersi innamorato di lei:

Però quello che abbiamo è unico. Se io non avessi avuto una storia fuori, io e te avremmo costruito una delle storie d’amore più belle del GF Vip. Però siccome non è così. Io però non posso andare oltre ti prego, devo cercare di fermare questa roba. Abbiamo cercato di mantenere tutto nella fase goliardica di amicizia, ora non gestiamo più il rapporto. Abbiamo passato il limite fidati. Non l’abbiamo cercata o voluta. Adesso siamo in un limbo e l’unica soluzione è che tu non mi veda più. Magari un giorno ci rivediamo, quando tutto sarà passato. La nostra razionalità adesso non funziona.

Soleil sembra voler comprendere quella che potrebbe essere la decisione di Alex:

Se la tua conclusione è questa vorrei fare un passo indietro. L’unica soluzione è allontanarsi a prescindere. Se voglio che tu rimanga qui dentro? Non te la dirò questa cosa. Se vogliamo restare alle nostre vite fuori, tanto vale razionalizzare e reimpostare tutto sull’amicizia.

Resta da capire se Belli vorrà realmente abbandonare il gioco e salvare la storia con Delia oppure rimangiarsi le parole.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy