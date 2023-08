Dopo Alex Schwazer anche un’altra famosa vip ha confermato che sarà tra i concorrenti del Grande Fratello Vip 8.

Una nuova edizione del GF Vip è ormai alle porte e, nelle scorse ore, Alex Schwazer ha confermato con un video condiviso via social che sarà tra i concorrenti del reality show. Dopo di lui anche Beatrice Luzzi (nota al grande pubblico per il suo ruolo della villana Eva Bonelli nella fiction Vivere) ha confermato la sua partecipazione allo show e ha detto nelle sue stories:

“Cari amici e care amiche. So che è uscita la notizia ancor prima di digerirla o meglio… di definirla. Ma così è. Cosa posso dire? Pregate per me”.

GF Vip 8: la seconda concorrente ufficiale

In tanti tra i fan del GF Vip 8 non vedono l’ora di vedere la nuova edizione del programma che, a quanto pare, prenderà il via dall’11 settembre.

Oltre ad Alex Schwazer anche l’attrice Beatrice Luzzi ha confermato che sarà tra i concorrenti della nuova edizione del reality show e sono sempre di più i fan in trepidante attesa di conoscere i dettagli in merito alla vicenda. In tanti si chiedono quali saranno gli altri vipponi che varcheranno la soglia della porta rossa quest’anno.

