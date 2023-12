Rosy Chin ha deciso di preparare una lasagna per i suoi coinquilini del GF, ma sui social è scoppiata una bufera.

Una vera e propria bufera ha travolto in queste ore Rosy Chin, attuale concorrente del GF che si è mostrata mentre preparava una lasagna per pranzare con gli altri concorrenti del reality show. A far discutere il pubblico del reality show sarebbe stato il pecorino inserito nella ricetta (ingrediente che non sarebbe previsto dalla realizzazione originale della lasagna) e la carne del ragù, che la concorrente avrebbe fatto soffriggere a parte.

Rosy Chin: la lasagna

Rosy Chin è stata travolta dalle critiche della rete per la lasagna che avrebbe preparato nelle ultime ore nella casa del rality show più famoso d’Italia. Sui social in tanti hanno avuto da ridire per le modalità con cui la concorrente ha preparato la lasagna al ragù, uno dei piatti tipici della tradizione italiana.

“Quando mai si grattugia del pecorino e chissà cosa altro nel sugo e si lascia cuocere… Questa non è tradizione italiana né tantomeno cinese”, ha scritto qualcuno, mentre un altro ha aggiunto: “Dai, spostatela dai fornelli per carità”, e ancora: “Io da bolognese mi sto sentendo male”. La vicenda ha sollevato un vero e proprio dibattito in rete e in tanti si chiedono se prima o poi Rosy Chin replicherà alle polemiche in merito alla sua lasagna. Il reality show di Signorini andrà in onda fino a marzo, e in tanti sono impazienti di sapere chi sarà il vincitore di questa edizione dello show.

