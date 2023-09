Clarissa Selassié ha lanciato un inatteso scoop su Anita del GF che, a quanto pare, non sarebbe single come da lei stessa affermato.

Nel suo video di presentazione al GF Anita Olivieri ha affermato di essere single ma fin da subito, sui social, sono emerse indiscrezioni che smentirebbero la questione. Sulla vicenda è anche intervenuta anche l’ex concorrente del GF Vip Clarissa Selassié, che sarebbe stata contattata dal presunto fidanzato di Anita, un ragazzo di nome Edoardo Sanson. Sarà vero?

Clarissa Selassié: lo scoop su Anita Olivieri del GF

Anita Olivieri ha mentito quando si è definita single al Grande Fratello? Clarissa Selassié è convinta di sì e, a Casa Sdl, ha confessato di esser stata contattata dal presunto fidanzato della concorrente in persona.

“Ho parlato con lui, mi ha detto che si sono visti fino a due giorni prima che lei entrasse nella casa, da fidanzati, era tutto a posto. Lui era al corrente della sua partecipazione e l’ha supportata, stanno insieme da 10 anni. Mi ha detto che da quando è iniziato il programma la famiglia di lei a lui l’ha silenziato, non lo chiamano più e non lo sentono”, ha dichiarato la principessa etiope.

In tanti sui social sono curiosi di sapere se la vicenda avrà ulteriori sviluppi e se il conduttore Alfonso Signorini chiederà spiegazioni alla concorrente. Al momento sulla questione non è dato sapere di più e ai fan dei social non resta che attendere ulteriori sviluppi.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG