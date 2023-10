Cesara Buonamici è l’opinionista del GF e per la prima volta ha svelato come sceglierebbe i concorrenti a cui concedere l’immunità.

Cesara Buonamici ha confessato alcuni retroscena sulla sua partecipazione al GF in veste di opinionista e, a Tv Sorrisi e Canzoni, ha svelato anche come farebbe a scegliere i concorrenti a cui concedere l’immunità dalle nomination e come svilupperebbe la sua opinione in merito ai volti presenti all’interno dello show.

“Se vuoi cercare di capire le persone devi almeno stare attenta ad ascoltare non solo quello che dicono ma anche ciò che tacciono, i gesti, i comportamenti, i cambi di umore, i sentimenti che non riescono a frenare. In un ambiente così chiuso, dove si sta per tanto tempo, più o meno esce tutto, prima o poi.(…) C’è anche chi organizza il programma che offre tutto il sostegno con materiali anche ottimi riassunti di ciò che non si riesce a vedere. Ma poi il programma si forma via via e si parla in base a ciò che avviene”, ha affermato, e ancora (in merito all’immunità): “È un giudizio legato al momento e alla situazione del gioco. Bisogna, secondo me, essere giusti in relazione all’attimo in cui si salva qualcuno”.

Cesara Buonamici: come sceglie i concorrenti a cui concedere l’immunità

Dopo alcune gaffe fatte nelle prime puntate del Grande Fratello, Cesara Buonamici è riuscita a guadagnarsi l’ammirazione del pubblico e, a Tv Sorrisi e Canzoni, ha svelato alcuni retroscena sulla sua partecipazione al programma e su quali sarebbero i suoi criteri per scegliere a quali concorrenti dare l’immunità dalle nomination.

Sui social in tanti sono curiosi di saperne di più su quest’edizione del programma e non vedono l’ora di sapere chi sarà il vincitore di questa edizione dello show.

