Il noto conduttore Gerry Scotti ha un passato da parlamentare, ruolo per il quale ancora riceve una pensione a cui non riesce a rinunciare.

Richieste molteplici a tre Premier diversi. Ma per Gerry Scotti sempre esito negativo. Il noto conduttore ha parlato a Radio1 a ‘Un Giorno da Pecora’ svelando di ricevere ancora, nonostante la sua volontà contraria, la pensione da parlamentare, ruolo da lui ricoperto ormai tanti anni fa quando fu deputato nel 1987 nelle fila del Psi, guidato all’epoca da Bettino Craxi.

Gerry Scotti e la pensione da parlamentare

Tra i vari passaggi della sua intervista a ‘Un Giorno da Pecora’, Scotti ha ricordato il suo passato in politica spiegando di aver ricevuto poco da quella sua esperienza ma forse perché anche lui ha “dato poco”. Eppure, il suo ruolo da parlamentare continua in un certo senso a perseguitarlo. Infatti, l’amatissimo conduttore, al netto di svariati tentativi, riceve ancora la pensione che spetta a chi è stato deputato.

“Io vorrei che si desse uno strumento a tutte le persone che hanno avuto a che fare con incarichi di Stato, per la Repubblica, e che vogliano rinunciare alla propria indennità nel momento in cui spetterà loro, semplicemente attraverso una firma”, ha spiegato il presentatore che è dal 2014 che prova a rinunciare a questa somma di denaro, poco più di 1000 euro (1016 per la precisione), che gli arriva.

“Sono diversi anni che cerco di rinunciare alla mia pensione da parlamentare: ho parlato con tre premier, a destra, al centro, a sinistra. L’ho chiesto a Silvio Berlusconi, a Matteo Renzi, forse anche a Giuseppe Conte. Nel frattempo ho seguito il consiglio di chi mi ha detto di ritirarli e dare 10 mila euro l’anno in beneficenza”.

Ora Scotti ci riproverà con la nuova Premier: “Ora magari vado anche dalla Meloni”, ha aggiunto con un pizzico di ironia.

