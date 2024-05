Gerry Scotti contro Amadeus? Il conduttore televisivo parla del suo futuro in televisione e rivela cosa pensa del collega che passa al Nove.

Gerry Scotti ha confermato il suo legame con Mediaset per altri tre anni. Il conduttore, fresco di rinnovo contrattuale, ha grandi progetti in cantiere. Tra questi, il ritorno con una versione rivisitata de La Ruota della Fortuna, in occasione del centenario di Mike Bongiorno, è solo il primo passo. Scotti ha dichiarato di voler esplorare nuovi territori televisivi, puntando su format “on the road” che lo portino alla scoperta di arte, cibo e natura.

Ma nell’ultima intervista al Messaggero il conduttore televisivo si lascia andare a qualche commento inaspettato su Amadeus. Ecco che cosa ha rivelato sul collega e sul suo futuro in tv.

Gerry Scotti in cerca di nuovi format

Nell’intervista al Messaggero il conduttore ha rivelato quale sarebbe il programma che vorrebbe condurre nel suo futuro. “Dopo quarantun anni negli studi mi manca una ventata d’aria aperta. Voglio andare in giro per l’Italia o per l’Europa alla scoperta di arte, cibo, natura“.

Poi aggiunge: “Pensi che bello se me ne andassi in giro per l’Italia con una moto Guzzi d’epoca o una Vespa degli anni Sessanta per citofonare a sorpresa agli italiani, magari alla stessa ora in cui di solito mi vedono in televisione. Sono pronto da anni. Come si fa con i bimbi mi dicono: ‘Sì, sì, va bene. Adesso lo facciamo‘“.

Gerry Scotti contro Amadeus: “Lavora troppo!”

Durante l’intervista è poi arrivato un commento pungente e inaspettato rivolto ad Amadeus, pronto a lasciare la Rai per iniziare una nuova avventura sul Nove.

“Amadeus lavora troppo. Ha appena finito e già ricomincia. Si goda un po’ tutti i soldi che gli danno” dichiara Scotti. Poi, sull’eventualità che Amadeus faccia un programma musicale itinerante, Gerry commenta: “Io penso che per mettere insieme un progetto come quello che ha in mente ci voglia più di qualche mese. Però se sono pronti, va bene così“.

