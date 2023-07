George Clooney avrebbe deciso di affittare la sua villa sul lago di Como per matrimoni ed eventi. Il costo sarebbe a dir poco esagerato.

Il Corriere della Sera ha fatto sapere che George Clooney sarebbe intenzionato ad affittare la sua lussuosa villa Oleandra, sul lago di Como, per matrimoni ed eventi. Stando a quanto riporta il quotidiano la cifra per affittarla per un solo giorno ammonterebbe a ben 30mila euro.

George Clooney: la villa sul lago di Como

George Clooney avrebbe deciso di affittare la sua lussuosa residenza sul lago di Como per ben 30mila euro al giorno. Secondo i rumor in circolazione in tanti tra gli organizzatori d’eventi più famosi del paese – come il wedding planner Enzo Miccio – starebbero già cercando di “accaparrarsela” per matrimoni e manifestazioni di lusso. Intanto, secondo Chi, lo stesso divo americano starebbe trascorrendo nella sua lussuosa residenza (proprio in queste ore) una vacanza con sua moglie Amal Alamuddin e i loro due bambini (i gemelli Ella e Alexander).

Clooney ha più volte ammesso di essere innamorato dell’Italia e per questo farebbe ritorno alla sua amata villa nel Bel Paese ogni volta che può.

