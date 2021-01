Francesco Monte, frecciatina a Tommaso Zorzi?: “A tutto c’è un limite”  

Francesco Monte, qualche minuto fa, sul proprio account Instagram, ha postato il seguente messaggio: “Per emergere è necessario impegno, lavoro, fatica, ingoiare tante cose che non corrispondono al vero… chi si fa i cazzi suoi campa 100 anni. I miei genitori mi hanno dato degli insegnamenti che a quanto pare le nuove generazioni non hanno avuto… A tutto c’è un limite… See you soon… Ecco il mio indizio: grande scalinata e portone marrone. La legge è uguale per tutti. Con amore Francesco”.

Il popolo del web ha letto questo post come una risposta piccata a Tommaso Zorzi che, stanotte, ha tirato in ballo l’ex tronista di ‘Uomini e Donne’ durante un duro confronto con Giulia Salemi. L’ex protagonista di ‘Riccanza’, infatti, lo ritiene responsabile dell’allontanamento tra lui e l’amica:

Zorzi: “Lui ha detto cose qua dentro che non mi sono piaciute. Tu stavi con una persona che non voleva avere a che fare nulla con me. Lui ha detto che se vede due donne che si baciano gli fa schifo e per come sono fatto io non posso fare finta che questa persona mi stia bene. Tu hai preso le sue difese e tra l’altro ho saputo che lui non voleva avermi intorno. Io devo sedermi al tavolo con una persona che non ha piacere di stare lì? Io insulto il tuo ex dandogli del coglion*? Se uno mi fa una domanda e mi chiede cosa ne penso di uno che dice che due donne che si baciano fanno schifo io rispondo che è un coglion*, sottoscrivo. Lui non aveva piacere ed era reciproco, ok”.

Ci sarà un chiarimento dentro la casa del ‘Grande Fratello Vip 5’?