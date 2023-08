Francesco Facchinetti sarebbe stato travolto dalle critiche per via della meta scelta per la sua ultima vacanza in compagnia della famiglia.

Francesco Facchinetti si trova in vacanza con la sua famiglia nell’esclusiva Mustique Island, la stessa isola scelta dal Principe William e da Kate Middleton per molte delle loro vacanze.

Piccolo gioiello del Mar dei Caraibi, Mustique Island avrebbe solo 500 abitanti e la particolarità dell’Isola è che sarebbe coperta da una “no fly zone” che impedirebbe a paparazzi e curiosi di intrufolarvisi per mezzo di aerei privati. Le cifre per recarsi sull’isola (stando a quanto riporta Il Messaggero) sarebbero a dir poco da capogiro e la questione avrebbe finito per accendere un dibattito in rete.

Francesco Facchinetti in vacanza a Mustique Island: i dettagli

Francesco Facchinetti sta trascorrendo le sue vacanze in una delle più esclusive location del Mar dei Caraibi e, stando a quanto riporta Il Messaggero, la questione avrebbe sollevato non poche polemiche sui social a causa del costo elevato per recarvisi.

Al momento sulla vicenda non è dato sapere di più e il figlio di Roby Facchinetti si sta godendo le sue meritate vacanze in compagnia dei suoi cari e dei suoi adorati figli (Mia, avuta con la sua ex, Alessia Marcuzzi, e Leone e Lavinia, avuti insieme a sua moglie Wilma Helena Faissol). In futuro replicherà alle polemiche?

