Attraverso un commovente post via social la modella Francesca Brambilla ha annunciato di essere in attesa del suo primo bebè.

Con enorme gioia Francesca Brambilla ha confessato di essere in attesa del suo primo bebè: lei stessa ha mostrato per la prima volta il suo pancino via social e ha dedicato un commovente post a questo nuovo ed importante capitolo della sua vita.

“Ora, con un piccolo cuore che batte insieme al nostro, siamo entusiasti di annunciare che stiamo aspettando con gioia il frutto dell’amore tra noi due. Quest’uomo che ha rubato il mio cuore è destinato a diventare un padre amorevole, e non vedo l’ora di vedere il suo volto illuminarsi quando terrà questa creatura tra le braccia. Abbiamo imparato insieme che l’amore può cambiare tutto e siamo pronti ad abbracciare ogni sfida ed ogni gioia che il futuro ci riserva. Tanti di voi sanno che questo capitolo della mia vita, era solo il mio sogno.. ma quando c’è amore, tutto può diventare nient’altro che realtà“, ha scritto nel suo post, facendo il pieno di like.

Francesca Brambilla è incinta: l’annuncio via social

Francesca Brambilla è più felice che mai e, molto presto, lei e il suo compagno (di cui non si conosce l’identità) accoglieranno il loro primo bebè. Sui social in tanti tra fan, amici e colleghi hanno fatto le congratulazioni alla modella e showgirl e non vedono l’ora di saperne di più sulla sua vita privata e sulla nascita del suo primo figlio.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG