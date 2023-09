Incredibile episodio raccontato da Flavio Briatore che ha ‘denunciato’ un particolare furto avvenuto nel noto locale Twiga.

Non c’è scampo davanti a Flavio Briatore, specie se si compiono dei particolari e “curiosi” furti al suo Twiga. Il noto imprenditore ha svergognato, per così dire, una giornalista che avrebbe, a quanto pare, rubato una giacca marchiata col nome del locale. Un indumento, per altro, appartenuto al noto Dimitri Kunz d’Asburgo. Sui social, Briatore ha raccontato quanto accaduto rivelando che le telecamere hanno ripreso i fatti.

Flavio Briatore e la giacca rubata al Twiga

Briatore ha condiviso un videomessaggio su Instagram nel quale ha voluto raccontare il clamoroso furto avvenuto al Twiga in Versilia.

“Stamattina vi do una notizia che ha dell’incredibile”, ha esordito l’imprenditore. “È successo che una giornalista di un noto quotidiano toscano, un grande quotidiano che ha il nome di un mare, è venuta al Twiga per fare un servizio, penso. Mentre era lì si è fregata la giacca di Dimitri, che è una giacca con il logo del Twiga”.

Il centro del discorso si sposta sul fatto che la giornalista sia stata pizzicata dalle telecamere di sicurezza: “Abbiamo visto dalle telecamere, lei si è presa la giacca e l’ha portata via, poi qualcuno alle 2 del mattino ha trovato i soldi e le carte di credito di Dimitri, ma non la giacca. Abbiamo visto dalle telecamere chi era e i carabinieri sono andati a recuperare la giacca marchiata Twiga”.

Nonostante Briatore abbia voluto mantenere la privacy sul nome della giornalista, non è mancata una frase ad effetto per chiudere la sua ‘denuncia: “Vuol dire che il marchio Twiga piace proprio tanto a tutti i giornalisti. Incredibile”.

Insomma, chissà se un giorno si verrà a scoprire l’identità della misteriosa giornalista e quale sarà stata la sua reazione a questo filmato del buon Briatore.

Di seguito anche il videomessaggio dell’imprenditore condiviso nella sua pagina Instagram in un post:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG