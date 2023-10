Tutto è pronto per il ritorno in tv di Flavio Briatore. Ebbene sì, il noto imprenditore ha annunciato la novità in un video social.

“Sei fuori!”. In tanti ricorderanno il tormentone con Flavio Briatore protagonista. E chi non lo rammenta avrà modo di conoscerlo perché, a distanza di 10 anni, il noto imprenditore torna in tv con The Apprentice, il programma per aspiranti uomini e donne d’affari che riceveranno, con delle prove, gli insegnamenti dell’esperto, il boss, il buon Flavio in questo caso.

Flavio Briatore torna in tv con The Apprentice: l’annuncio

Attraverso un videomessaggio condiviso su Instagram, quindi, Briatore ha annunciato il suo ritorno in televisione con The Apprentice, ben 10 anni dall’ultima volta. “Ragazzi, dopo 10 anni torna The Apprentice. Ricordate la trasmissione con il celebre ‘sei fuori’? Io ero il boss e sarò ancora il boss. Per chi ha tra 19 e 35 anni, basterà inviare il proprio curriculum. Il programma andrà in onda in primavera su Rai 2”.

Insomma, l’invito è chiaro e ha già ricevuto tantissimi consensi. Il programma andrà in onda su Rai 2 e non più su Sky Uno, dove aveva trovato grande risonanza. Una scelta, quella fatta dal servizio pubblico, che potrebbe dare adito a qualche polemica per la simpatia mai nascosta da parte dell’imprenditore verso la premier Meloni.

Come funziona The Apprentice

Il programma The Apprentice è basato sulla fama da grande imprenditore del boss, in questo caso di Briatore. Davanti a lui ci saranno aspiranti uomini e donne d’affari che dovranno superare diverse prove manageriali al fine di dimostrare la propria stoffa per lavorare per almeno un anno con lui.

I più ferrati sulla trasmissione ricorderanno anche una divisione a squadre con relativa scelta dei capitani. Ai vincitori andava una ricompensa in svago mentre a chi perdeva, spesso, veniva tolto un membro che veniva appunto eliminato dal programma.

Staremo a vedere se ci saranno le stesse regole. Sicuramente ci sarà la stessa passione e voglia da parte di Briatore già parso carico in vista del 2024.

Di seguito anche il post Instagram condiviso dall’uomo:

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG