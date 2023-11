Fiorello e non solo. Arrivano scoop e “conferme” sul futuro conduttore di Sanremo dopo Amadeus. Di chi si tratta.

Il futuro del Festival di Sanremo dopo la fine del “ciclo” Amadeus è ancora tutto da decidere. Eppure, c’è chi come Fiorello ha già lanciato qualche scoop riguardo il nome del sostituto. Lo showman, e successivamente anche Dagospia, hanno dato qualche indizio, indicando che il candidato prescelto potrebbe arrivare da Canale 5…

Fiorello, le parole sul post Amadeus a Sanremo

Nel corso della puntata odierna di VivaRai 2, Fiorello si è divertito a lanciare qualche messaggio in chiave futuro di Sanremo. In particolare su chi prenderà il posto di Amadeus nel 2025. Lo showman, col suo fare ironico, ha commentato: “Per Sanremo 2025 ma l’idea non è di un personaggio Rai”.

E se il nome non arriva da ‘mamma Rai’, l’alternativa è per forza di altre reti, magari anche della diretta rivale Mediaset. In tale ottica, infatti, Fiore ha aggiunto facendo riferimento al numero della rete: “Non è l’uno, non il due, non il tre, non il quattro, non il sei. Chi deve intendere, intenda…”.

Evidente, quindi il riferimento all’unica rete non citata, Canale 5. Sui nomi si parla quindi di Gerry Scotti, ma anche di Paolo Bonolis e addirittura di Maria De Filippi.

Gli altri rumors

A fare chiarezza sulle possibili alternative ad Amadeus è stata Dagospia che ha puntato su Bonolis lasciando, però, aperta ogni possibile pista. “Di chi si tratta ve lo sveliamo noi: Paolo Bonolis, ormai stufo dei programmini trash del Biscione. Ma chi vuole a tutti i costi Paolino a Sanremo? Il direttore generale meloniano Giampaolo Rossi. E non è finita qui, vi sveliamo il gancio dell’operazione: il dg ha molto stima per l’ex moglie del conduttore Sonia Bruganelli. Rossi e Bruganelli sono legati da due amici comuni che avrebbero favorito diversi incontri nei mesi scorsi”.

Di seguito anche un post su X di un utente con le indiscrezioni dello showman sul Festival:

