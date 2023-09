Qualche sassolino per Fiordaliso che al Grande Fratello ha detto la sua sugli ultimi anni del Festival di Sanremo con un pizzico di amarezza.

Sembra aver risolto i suoi recenti problemi di salute Fiordaliso che è entrata ufficialmente nella Casa del Grande Fratello per questa nuova edizione da poco iniziata. La cantante è subito stata protagonista con alcuni commenti decisamente accesi in merito alla sua carriera di artista ed in particolare con riferimento al Festival di Sanremo e, di conseguenza, al direttore artistico Amadeus.

Fiordaliso, le parole su Sanremo e Amadeus

Non appena entrata nella Casa del GF, la nota cantante ha subito parlato della sua carriera ma anche dell’amarezza che prova per il Festival di Sanremo e le scelte che vengono eseguite a proposito degli artisti in gara.

“Ho fatto ben nove Festival di Sanremo. E sapete cosa vuol dire? Che ne voglio fare un altro”, ha subito chiarito Fiordaliso.

Poi, però, la sua voglia e il suo desiderio hanno lasciato spazio a qualche frecciata: “Adesso vogliono i volti nuovi. Quelli degli anni 80 hanno più difficoltà. La musica è molto cambiata. Ora le cose non sono più come prima. Oppure prendono quelli più grandi di me. Vedi Albano Carrisi con Gianni Morandi”.

A completare il suo discorso, anche un passaggio che è sembrato ironico: “Quindi tra qualche anno mi prenderanno, mi vedrete quando avrò 80 anni. Sì mi dicono che son brava e ho una bella voce e basta. Poi faccio uscire un pezzo e non mi calcolano”.

Insomma, un pizzico di nota polemica nelle parole dell’artista. Chissà se queste affermazioni porteranno Amadeus a rivalutare una sua chiamata per la prossima edizione del 2024. Staremo a vedere…

Di seguito anche un post Instagram del reality con le immagini dell’ingresso della nuova concorrente nella Casa più spiata d’Italia:

