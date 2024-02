Tanti auguri a nonna Vilma: Filippo Bisciglia ha condiviso una bellissimo messaggio con foto per la sua parente centenaria.

La sua semplicità e onestà hanno fatto in modo che diventasse molto amato dal pubblico del piccolo schermo. Ecco perché anche il compleanno di sua nonna Vilma si è trasformata in un’occasione per guadagnarsi ancora di più l’affetto dei suoi seguaci. Parliamo di Filippo Bisciglia che ha strappato più di un sorriso e centinaia di like per gli scatti dedicati alla sua parente, diventata centenaria.

Filippo Bisciglia, la festa della nonna Vilma

Come detto, attraverso il proprio profilo Instagram, il conduttore di Temptation Island ha voluto rendere partecipi i suoi seguaci di una giornata davvero speciale, ovvero il compleanno di sua nonna Vilma che ha festeggiato addirittura 100 anni.

In modo particolare, come ha mostrato il presentatore, la donna è nata a Sesto Fiorentino il 7 Febbraio del 1924 e ha raggiunto appunto questo traguardo importante dei 100 anni. Su Instagram, Bisciglia ha fatto diverse foto con la sua nonnina con tanto di palloncino celebrativo. ‘”+100 Nonna Vilma, le ho fatto gli auguri da parte vostra (i follower di ISTRAMBRAM di suo nipote’”, ha scritto l’uomo accompagnando appunto le foto e anche un video della festa.

Proprio nel filmato, Filippo ha aggiunto: “Oggi è un giorno importante, tanti auguri nonna”. Per il presentatore, quindi, un momento molto dolce che ha scelto di condividere con tutte le persone che lo sostengono.

Dal canto loro, i fan hanno risposto con grande affetto con tantissimi like e commenti e, ovviamente, moltissimi auguri per la signora Vilma, centenaria con orgoglio.

Di seguito anche il post Instagram del conduttore di Temptation Island con le foto insieme alla nonna:

