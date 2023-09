Giornata speciale per Filippa Lagerback che compie 50 anni. Tra i vari auguri ricevuti, anche quelli diventati virali di Luciana Littizzetto.

Un traguardo importante quello raggiunto oggi da Filippa Lagerback. La bella conduttrice e volto tv, infatti, festeggia in data odierna 50 anni. In attesa degli auguri del marito Daniele Bossari, che sicuramente avrà già provveduto in privato a rendere questa giornata speciale, sui social hanno fatto il giro del web quelli di Luciana Littizzetto, sua collega nello storico programma ‘Che tempo che fa’, che ora si sposterà sul Nove. La comica ha prima commentato un post dell’amica sul suo profilo e poi ha provveduto a condividere sul suo uno scatto decisamente ironico.

La dedica della Littizzetto a Filippa Lagerback

In occasione dei 50 anni della sua cara amica, la Littizzetto ha voluto fare, come suo solito, un qualcosa di molto ironico. La comica ha prima commentato un post della Lagerback scrivendo: “E dajeee Filippinaa del mio cuor”.

Successivamente, però, la donna è andata oltre e per dedicare tanti auguri alla bella Filippa per i suoi 50 anni, ecco arriva un altro post, questa volta sul suo profilo, con una foto decisamente ironica dove le due donne si trovano con una sorta di cappello a forma di “cacca”. Nella didascalia anche la scritta: “Buon compleanno gemella diversa! Sii sempre gnocca, dentro e fuori”.

“Ti adoro”, è stato il commento di Filippa che ha confermato l’evidente grande amicizia personale che la lega alla comica.

Le reazioni agli auguri speciali della Littizzetto sono state davvero numerose. I fan di ‘Che tempo che fa’ – che tramite l’account ufficiale ha messo dei cuori – si sono davvero sbizzarriti e si sono associati agli auguri speciali per la festeggiata.

Di seguito il post Instagram in questione della comica dove tantissimi utenti, tra amici e fan, hanno voluto dire la loro con grande entusiasmo e simpatia:

