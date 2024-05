Chiara Ferragni festeggia il compleanno in anticipo con i suoi più cari amici a Malibu. La festa a sorpresa per l’influencer.

Chiara Ferragni continua a godersi la vacanza a Los Angeles insieme ai suoi amici più cari, e non solo. Infatti, i suoi compagni di viaggio hanno voluto sorprenderla con una piccola sorpresa: una torta di compleanno in anticipo.

Il gruppo di amici, che adesso si trova a Malibu, ha deciso di approfittarne del viaggio negli States per festeggiare in anticipo il compleanno dell’imprenditrice digitale. Probabilmente per il suo compleanno la Ferragni sarà già tornata in Italia. Ecco che cosa hanno organizzato per l’occasione.

Chiara Ferragni: torta di compleanno a Malibu

Il compleanno di Chiara Ferragni è il 7 maggio, ma gli amici dell’influencer hanno scelto di festeggiare in anticipo con una torta speciale. Infatti, l’imprenditrice digitale ha condiviso in un post Instagram uno scatto mentre soffia la candelina.

Gli amici hanno, infatti, deciso di sorprenderla con una torta, e sul piatto si legge in inglese “Buon compleanno Chiara“.

L’influencer, sorridente nel suo minidress azzurro, è rimasta piacevolmente sorpresa dall’iniziativa dei suoi amici, che non perdono occasione per farla sentire la protagonista.

Chiara Ferragni e co. a Los Angeles: vacanza o viaggio di affari?

Sono ormai diversi giorni che l’influencer si trova a Los Angeles con gli amici, ma si è trattato di un viaggio di piacere o di affari? Negli ultimi giorni la Ferragni ha condiviso alcuni scatti sul suo profilo Instagram, tra cui un carosello in cui scrive “Tornata dove tutto è iniziato“.

Mesi fa l’imprenditrice digitale era volata a New York per lavoro, e aveva dichiarato che l’incontro d’affari era andato bene e che ci sarebbero state grosse novità in arrivo. Allora viene da domandarsi: il viaggio a Los Angeles aveva qualcosa a che fare con i progetti avviati a New York o è stato un semplice viaggio di piacere?

Intanto l’influencer si gode gli ultimi giorni a LA con i suoi amici prima di rientrare a Milano dai suoi figli.

