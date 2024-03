Fedez dà una svolta alla sua nuova vita da single e si concede un regalo (da 250mila euro): la nuova Ferrari Roma.

Dopo aver affittato o acquistato la sua nuova casa da single, Fedez si concede un altro “piccolo” regalo da soli 250mila euro: la Ferrari Roma.

Il nuovo acquisto, mostrato nelle storie di Instagram nel pomeriggio di mercoledì 27 marzo, ha incantato gli appassionati di auto che seguono il rapper. Insieme a lui c’era suo padre Franco, visibilmente entusiasta dell’acquisto. Durante il divertente siparietto, Fedez ha scherzato sul fatto che suo padre potrebbe finire per guidare più spesso la Ferrari di lui.

Fedez presenta la sua nuova “rossa”

Mentre Chiara Ferragni si gode le vacanze di Pasqua a Dubai insieme ai figli e alla sua famiglia, Fedez ha aggiunto un’altra “rossa” alla sua collezione automobilistica di lusso. Si tratta della Ferrari Roma Spider con tettuccio in tessuto. Contrariamente alla tradizionale tonalità rossa, questa elegante vettura si presenta in un raffinato tono celeste retrò.

Ma quanto costa questo gioiello su quattro ruote? Il prezzo della Ferrari Roma Spider di Fedez si attesta sui 250.000 euro, esclusi gli optional. Il bolide presenta un motore V8 da 3,8 litri e 620 cavalli, che va da 0 a 100 km/h in soli 3,4 secondi e da 0 a 200 km/h in 9,7 secondi.

Ma non si tratta della prima “rossa” per il rapper. Infatti, già nel 2022 Federico Lucia aveva mostrato su Instagram la foto di un’altra Ferrari.

Fedez: auto nuova, casa nuova, vita nuova

Il rapper sembra pronto a voltare pagina e lo sta facendo in fretta comprando una nuova auto e scegliendo una nuova casa in cui abitare. Solamente pochi giorni fa, infatti, il rapper aveva mostrato nelle storie la sua nuova casa, un attico da 400 mq situato in centro a Milano.

Non è chiaro se Fedez abbia comprato o preso in affitto l’immobile, ma ciò che è certo è che il rapper continua a far parlare di sé, sia per le sue scelte automobilistiche che per quelle immobiliari.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2024 - GOSSIPBLOG