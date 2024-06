Brutte notizie per Fedez: persa la causa contro Daniela Martani che definì i Ferragnez “Idioti palloni gonfiati”.

Il noto rapper Fedez ha perso per la quarta volta la causa contro Daniela Martani. Nel 2018, l’ex concorrente del Grande Fratello aveva definito i Ferragnez, ovvero Fedez e sua moglie Chiara Ferragni, “Idioti palloni gonfiati” a seguito della festa di compleanno organizzata in un supermercato. Dopo sei anni di battaglie legali, il tribunale ha stabilito che Martani non dovrà risarcire i 100mila euro richiesti dal rapper.

La sentenza definitiva: nessun risarcimento per Fedez

Il tribunale ha respinto per la quarta volta la richiesta di risarcimento di Fedez, considerandola infondata. Secondo quanto riportato da Dagospia, il giudice ha motivato la sentenza affermando che le parole di Martani rientrano nel diritto di critica. Inoltre, i termini utilizzati non sono stati ritenuti particolarmente volgari o infamanti, ma leciti nel contesto in cui sono stati espressi.

Nel 2018, Daniela Martani aveva pubblicato un tweet molto critico nei confronti dei Ferragnez. Nel suo messaggio, definiva Fedez e Chiara Ferragni “Due idioti palloni gonfiati” accusandoli di essere irrispettosi verso le persone e gli animali.

La festa di compleanno, organizzata in un supermercato dopo l’orario di chiusura, aveva suscitato molte polemiche sui social, con accuse di spreco di cibo e comportamento irresponsabile.

La reazione di Fedez e le battaglie legali

Le parole di Martani non erano passate inosservate a Fedez, che aveva deciso di querelarla per diffamazione. Tuttavia, il procedimento penale era stato respinto per tre volte prima di arrivare alla sentenza definitiva.

Martani ha commentato sui social la fine della vicenda legale con una storia Instagram, in cui scrive “Dopo una persecuzione giudiziaria durata 6 anni, finalmente è finita. Fedez ha perso per la quarta volta in tribunale“.

Con questa sentenza, si chiude un capitolo lungo e controverso della storia legale di Fedez che non ha commentato l’esito della battaglia legale appena persa.

