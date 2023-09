Dopo l’uscita della puntata speciale di The Ferragnez dedicata a Sanremo, Fedez ha deciso di rompere il silenzio via social.

La puntata speciale di The Ferragnez sul dietro le quinte del Festival di Sanremo ha fatto luce su alcuni dei motivi che hanno condotto Chiara Ferragni e Fedez alla crisi. Il rapper in queste ore ha rotto il silenzio via social per ammettere le proprie colpe, e nelle sue stories ha scritto: “È uscita la puntata speciale di Sanremo di The Ferragnez”, e ancora:

“Un’importante esperienza professionale di Chiara che io avrei dovuto supportare così come lei ha sempre fatto con me. Purtroppo come tutti sapete non è andata così. Era un periodo in cui non ero lucido ed è venuta fuori una parte della mia persona di cui non vado fiero. Sono molto dispiaciuto per ciò che non sono riuscito a fare e per ciò che ho fatto. In questi mesi sto lavorando molto su me stesso. La mia salute mentale e sulla mia relazione, sto cercando di migliorarmi soprattutto per il bene della mia famiglia”.

Fedez: la confessione sulla puntata speciale di Sanremo

Attraverso una story via social Fedez si è scusato per quello che è stato il suo comportamento al Festival di Sanremo 2023 che, inevitabilmente, ha finito per oscurare quello che avrebbe dovuto essere uno dei traguardi più importante raggiunti dalla moglie, Chiara Ferragni (scelta da Amadeus come co-conduttrice della kermesse).

La stessa influencer ha affermato di esser stata delusa dal comportamento del marito e, dopo l’accaduto, sembra che i due abbiano vissuto un periodo di profonda crisi.

Oggi la coppia ha scelto di mantenere il massimo riserbo in merito alla questione e in tanti, sui social, hanno espresso più volte la loro preoccupazione in merito a una loro presunta ed imminente rottura. Sulla vicenda emergeranno ulteriori sviluppi? Al momento i due continuano a mostrarsi uniti e sembrano intenzionati a risolvere i loro problemi.

