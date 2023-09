Nel corso della conferenza stampa di presentazione di X Factor, Fedez ha fatto pace con Morgan ma anche svelato di essere stato male.

Non solo Morgan a prendersi la scena nel corso della conferenza stampa di presentazione di X Factor in partenza nelle prossime ore. Anche Fedez ha avuto modo di fare alcuni passaggi importanti sia a proposito del collega, con cui, di fatto, pare aver fatto pace, sia sulla sua salute che, poco tempo fa, gli aveva dato qualche problematica rimasta, fino ad ora, nascosta.

Fedez: il caso Morgan e la sua salute

Nel corso della conferenza in questione, Fedez ha perdonato Morgan, suo collega come giudice a X Factor, ammettendo che nel periodo delle polemiche con lui non era stato bene e non aveva avuto modo di seguire la vicenda in modo attento.

“Io ho avuto il fuoco di Sant’Antonio quando è successo questa cosa (le parole di Morgan al suo concerto di Selinunte in cui aveva detto al pubblico di andare al concerto del rapper piuttosto che al suo), quindi ero impegnato in cose più importanti per la mia salute… non credo ci sia bisogno di addentrarci, andiamo oltre e basta”.

Anche l’ex Bluvertigo ha messo da parte l’ascia da guerra: “Mi sono trovato un Fedez, dopo 9 anni, molto maturato e molto professionale. Ci sono delle cose che a me di lui piacciono molto, sto vedendo che è un punto di riferimento nel professionismo televisivo”.

Di seguito anche un recente post Instagram della trasmissione:

